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Wade: "Zion Williamson, bir canavar"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ı bir "canavar" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ı bir "canavar" olarak nitelendirdi.

Hayranlarına Instagram'da yaptığı canlı yayında Wade, Pelicans ekibinin yeni yüzünün "canavar" olduğunu söyledi.

"Canavar. Kelimenin tam anlamıyla NBA'de oynamasını izlemek, geçmişte yedinci sınıf ve kolejdeki videolarını izlemek gibi. O bir canavar."

NBA kariyerinin ilk 19 maçında Williamson, 23.6 sayı, 6.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı. Duke'tan çıkma 2019 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi, bir menisküs sorunundan ötürü geçirdiği sol diz ameliyatından ötürü, profesyonel kariyerinin başlangıcını kaçırmıştı.


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