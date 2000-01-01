Wade ve Haslem'ın komik Mario Chalmers anısı

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski takım arkadaşı Udonis Haslem ile komik bir Mario Chalmers hikayesi paylaştı.



Wade uzun zamandır Heat'te forma giyen Haslem ile NBA'in Instagram hesabında sohbet etmek için canlı yayına girdi ve eski takım arkadaşları Chalmers hakkında konuştular:



Haslem: "Sanırım sen ya da Bron'dı, uzatmaya gitmemek için şut attınız, kaçırdık ve uzatmaya gittik. Biriniz maç kazandıran şut denediniz, kaçırdık ve uzatmaya gittik. Galiba Rio sana ya da Bron'a dokunup 'Ben boştaydım' demişti.



(Kahkahalar)



Wade: "Rio bunları istiyordu ama. İstiyordu. Dinle, topu son saniyelerde bana ya da LeBron'a ulaştırması gerektiğinde, pas vermeden önceki tereddütünü görebiliyordun: "Abi, bunu gerçekten atmak istiyorum." gibi.



Halsem: "Rio ile her türlü her şeyi yaparım."



Chalmers, 2008 Final Four'unnda En Seçkin Oyuncu ödülüne layık görüldüğü ve o sezonun ulusal şampiyonluk maçının skorunu eşitleyen şutu soktuğu için, büyük şutlar atma konusunda hiç çekingen değildi.



