Wade: "Simmons, şut atmadan da etkili olabilir"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Brooklyn Nets'in yeni yıldızı Ben Simmons'ın iyi olduğu noktalara odaklandığı sürece, şut atmasının gerekli olmadığını belirtti.



'NBA on TNT' programında konuşan Wade, Simmons en iyi yaptığı şeyleri yaptığı sürece Nets'in 2022 NBA şampiyonluğu için şansı olabileceğini, Nets'in yeni point guardının takımda etki yaratmak için şut atmasına gerek olmadığını açıkladı:



"Ben, hem hücumda hem de savunmada ribaund alabilen ve rakibin her pozisyondaki en iyi oyuncusunu savunabilecek fiziğe sahip olan bir oyuncu. Takım arkadaşlarını oyuna dahil edebilen biri.



Ben'in şut atması gerektiğini hepimiz söylüyoruz, ve bu doğru. Oyunda gelişmesi gerekiyor. Ama şu anda tek yapması gereken, yapabildiği şeyleri en iyi şekilde ortaya koymak. Şut atması önemli değil.



Ben Shaq (Shaquille O'Neal) ile şampiyonluk kazandığımda, o da yapabildiklerini en iyi şekilde yapıyordu ve böylece kaçırdığı serbest atışları telafi edebiliyorduk."



Nets, Simmons'ın takımla çıkacağı ilk maç için henüz herhangi bir tarih vermedi.



