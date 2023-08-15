Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, takım başkanı Pat Riley'nin kendisinin Heat'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğuna dair iddiasını onayladı.



ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı bir röportajda Wade, Riley'nin kendisinin Heat forması giyen en iyi oyuncu olduğu yönündeki açıklamasına desteğini dile getirdi:



"Haklı. Orada yaklaşık 15 yıl oynadım. O şehir için, topluluk için ve basketbol oyunu için her şeyimi ortaya koydum. Ulaşmak istediğimiz seviyelere ulaşmamız için elimden gelen tüm fedakarlığı yaptım. Bunların hiçbiri az şey değil."



15 yıllık kariyerinde Heat ile 13 kez All-Star seçilmiş ve beş kez All-NBA takımlarında yer bulmuş olan Wade, takımın sayı, asist, top çalma, oynanan maç ve isabetli şut kategorilerinde tüm zamanlarda halen lider konumunda.



Bu süreçte ayrıca üç kez şampiyonluk kazanan efsane oyuncu, kariyerini 22.7 sayı, 4.7 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



