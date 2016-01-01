Wade: "Pat Riley, 2016'da yanlış kararı verdi"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, kendisi ve Heat başkanı Pat Riley ile araları tekrar iyi olsa da, Riley'nin 2016 yazında yanlış kararı verdiğini düşünüyor.



Wade, 2016 yılında Riley kendisine beğendiği bir kontrat teklifi sunmadığı için, Heat'ten ayrılıp memleketi Chicago Bulls'a gitmişti.



D-Wade, şu açıklamaları yaptı:



"Pat'in o anda doğru şeyi yaptığına asla inanmam, ama bir kez daha düşününce, her şeyin bir nedeni vardır. Memleketiminde takımında oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum, ama o durumun ele alınma şeklinin asla unutamayacağım bir şey olacağını düşünüyor muyum? Tabii ki. Ama bundan ders çıkardım, geride bıraktım ve umuyorum ki şimdi daha iyi bir noktadayız."



Wade, Bulls için bir sezon oynamış ve maç başına 18.3 sayı ortalaması yakalamıştı. Chicago playofflara kalmış, ancak ilk turda 2-0 öne geçtikten sonra, altı maçta Boston Celtics'e elenmişti.



