Wade: "Olası bir LeBron - Riley kapışması için mükemmel bir zaman!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, LeBron James'in Los Angeles Lakers'ına karşı başkan Pat Riley'nin Miami Heat'inin karşılaşmasının ne kadar 'kişisel' olabileceğinden bahsetti.



Heat ve Lakers, NBA Finallerine ulaşmalarına bir galibiyet uzaktalar ve bu da, LeBron ile eski takımı ve eski akıl hocası Riley arasında bir şampiyonluk karşılaşması anlamına geliyor.



Heat efsanesi, ESPN'den Stephen A. Smith ile böyle bir eşleşmenin nasıl olabileceği hakkında konuştu:



"Bu iki organizasyon üzerinde, iki adamın da elde ettikleri başarıları düşününce, kişisel duygularını biliyoruz. Riley'nin kurmakta olduğu genç ekibiyle ve LeBron'un 17. yılında olup hala ligin en iyi oyuncusu olmasıyla, bu iki takımın şu anda buluşması oldukça harika olurdu. Mükemmel bir zamanlama. Tabii ki birbirlerini yenmek isterler. Neden istemesinler?"



