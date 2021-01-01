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Wade: "NBA'de 3 sayı dönemini sevmiyorum"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, modern NBA'in "üç sayı" dönemini sevmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, modern NBA'in "üç sayı" dönemini sevmediğini söyledi.

"Wired" tarafından sunulan Basketbol Support bölümünde Wade, takımların şutlarının %80'inin üçlük çizgisi gerisinden olacağı bir ligi izlemekten keyif alıp almayacağı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"Şutların %80'inin üçlük olacağı bir oyunu oynamak hoşuma gitmez. Ama modern oyunun doğasını anlayabiliyorum. Üç sayının iki sayıdan fazla olduğunu biliyorum. Ve eğer bir takım 60 üçlük, diğeri de 30 üçlük deniyorsa, o maçı kim kazanacak?

Farklı bir dönemden geldiğim için, haliyle oyunun benim zamanımdaki gibi oynandığını görmek istiyorum. Ama bugünkü oynama şeklini de takdir etmenin bir yolunu bulmak durumunda oluyorsunuz."

Wade, kariyerinde üç sayı çizgisinden %29.3 isabetle oynamıştı.


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