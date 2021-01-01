Wade: "Mitchell, bana en çok kendimi hatırlatan oyuncu"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, kendisini en çok benzettiği oyuncunun, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell olduğunu söyledi.



Wade ile yapılan bir röportajda, kendisine bu neslin hangi isminin kendi oyununa en çok benzeyen oyunu sergilediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Donovan derdim. Benden çok daha iyi bir şutu var. Ama tabii ki bu dönemde ve jenerasyonda öyle olması gerekiyor, aksi takdirde başarılı olamıyorsunuz.



Vücut yapısı ve tipleri açısından ikimizin de benzer olduğumuzu düşünüyorum. Boylarımız benzer. Dinamiğimiz, içeri girme ve bitiriciliğimiz de benziyor. Çok da yaratıcı bir oyuncu. Ben de çok yaratıcı bir oyuncu olduğumu düşünürdüm. Basketbol sahasında ne kadar yenilikçi ya da yaratıcı olduğum konusunda yeterince hakkımın verilmediğini düşünüyorum.



Benim repertuarımda mini hareketlerim ve farklı şeyler vardı. Hep kullandığım bir tane hareketim yoktu. Yedi, sekiz ya da dokuz tane vardı. Yani, Donovan'ın da aynı kalibrede olduğunu düşünüyorum. Ve kariyeri muhtemelen benimkinden daha iyi olabilir. Ama baktığımda 'Bu oyuncu bana kendimi hatırlatıyor' dediğim kişi kendisi."



