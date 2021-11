Wade: "LeBron, 'The Decision' öncesi 1 hafta benimle konuşmadı"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski takım arkadaşı LeBron James'in 2010'daki 'The Decision' programından önce 'bir süre kendisiyle konuşmadığını' söyledi.



Wade, LeBron'dan eski takımı Cleveland Cavaliers'dan ayrılıp Heat'e katılacağına dair resmi bir açıklama duymak için, "The Decision" programını beklemek zorunda kaldığını açıkladı.



The Undefeated'dan Justin Tinsley ile yaptığı bir röportajda Wade, James ve Chris Bosh'ın 2010'da Miami'de bir araya gelmek için sözlü olarak anlaşmış olmalarına rağmen, bunun gerçekleşmesi konusunda tam olarak emin olmadığını itiraf etti:



"Kendi gözlerinizle görene dek emin olamıyorsunuz. Gerçekten olması gerekiyor. Biz kararı 4 Temmuz'da almıştık. 7 Temmuz'a kadar eşimden başka kimseye söylememiştim ve 7 Temmuz'da imzayı attıktan sonra sadece yakın çevreme açıklamıştım. Hiç kimseye söylemiyorduk. Bunun sebebi ise, gerçekleşene kadar hiçbir şey söylemek istemememdi. Ayrıca olağanüstü bir gelişme olmasının da etkisi vardı.



Chris ve ben birlikte televizyona çıktığımız gün, kendi kendime 'Tamam, bu kısmı gerçek' demiştim. Ve sonra herkes gibi beklemek zorunda kalmıştım. LeBron'la konuşmamıştık. Onunla 'The Decision'dan bir hafta önce falan konuştuğumuzu hatırlıyorum. O günden beri bana hiçbir şey dememişti.



O gün herkes gibi ben de televizyonun başına oturmuş ve konuştuğumuz her şeyin hala gündemde olup olmadığından emin olmak istemiştim."



"The Decision" programı, Wade ve Bosh'ın Heat ile anlaştıklarını açıklamasından bir gün sonra, 8 Temmuz 2010'da yayınlanmıştı. 'Büyük Üçlü' birlikte dört sezon oynamış ve 2012 ve 2013'te arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı.