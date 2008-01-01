Wade: "Kobe, yabancılarla kendi dilinde konuşabiliyordu"

NBA efsanesi Dwyane Wade, 2008 Olimpiyat Oyunları'nda Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "herkesle kendi dillerinde konuşabileceğini" söyledi.



Wade, 2008 Olimpiyat takımını, bir diğer adıyla "Redeem Team'i" dünyanın en iyi uluslararası basketbol takımı yapan oyunculardan biriydi.



Wade bu turnuvadan büyük anılara sahipti ve yakın zamanda takımın yapım aşamasında olan bir belgeselinin olduğunu da duyurmuştu. Kısa süre önce 'The Platform Basketball Podcast'e katılan Wade, Çin'de yaşadığı çeşitli tecrübeler hakkında konuştu.



O zamanla ilgili büyük bir anı, merhum Kobe Bryant'ın ne kadar meşhur olduğuydu:



"Ne zaman bir yere gidersek, bir kalabalık oluyordu. Herkesle kendi dilinde konuşabiliyordu ve bu bana göre arkanıza yaslanıp izlenmesi gereken bir deneyimdi."



