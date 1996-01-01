Wade: "Jimmy, Heat'te kendisi olabildiği için bu noktadalar!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Miami için 2020 NBA playofflarında etkileyici bir şekilde oynayan yıldız oyuncu Jimmy Butler hakkında konuştu.



Heat efsanesi, playofflarda 21.8 sayı, 5.6 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarla oynayan Butler'ın kişiliğinde ve oyun stilinde herhangi bir değişiklik yapmadığına, ancak elinden gelenin en iyisini yaptığına inandığını, nedeninin ise şu anda kendisi için mükemmel bir ortamda bulunması olduğunu söyledi.



Wade, Miami Herald'dan Anthony Chiang'a şu açıklamaları yaptı:



"Jimmy Butler kesinlikle değişmedi. Şu ifadeyi bilirsiniz: 'Kazanmak her şeyi iyileştirir.' Olan da tam olarak bu. Jimmy'yi, kendisi olabildiği bir ortama soktuğunuzda bu oluyor, ki ben onun hep deli olduğunu söylerim ama Jimmy'yi deli gibi göstermek de istemem, ama her zaman Jimmy'nin kendine özgü bir tarzı olduğunu ve bunun herkese uymadığını söylemişimdir. Bu maraton boyunca herkes Jimmy'yi günah keçisi yapmaya çalıştı. 'Sorun Jimmy'de, Jimmy şöyle, Jimmy böyle' gibi.



Sonra kendisini, Miami Heat organizasyonunda aynı türden çılgınlığı olan doğru kişilerin yanına koyduğunuzda, mantıklı olan şey bu oluyor. NBA'de Jimmy için mantıklı olan başka bir organizasyon olmayabilir. Nihayetinde Jimmy tüm bu zaman boyunca, kendisi gibi çalışan, oyunu kendisi kadar sıkı oynayan, önemli anlarda oyunu yürütebilen ve bu nitelikteki şeyleri yapan diğer adamları istemişti.



Kendini böyle yetiştirmişti. Kendisini, galibiyetler ve mağlubiyetler sonrasında izlediği maç filmeri üzerine yapılandırmıştı. Bazı organizasyonlar, bu tür bir oyuncuya hazır olmayabilir. Koçlar ve diğer oyuncular için çok fazla olabilir, çünkü herkesin farklı hedefleri var. Bu, Jimmy'nin başından beri hedefiydi."



Butler ve Heat, Doğu Konferansı Finallerinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek. 1. maç ise bu gece TSİ 01:30'da başlıyor.



