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Wade: "Ja Morant, bana kendimi anımsatıyor"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'i kendisine benzettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'i kendisine benzettiğini söyledi.

Yakın zamanda 'NBA on TNT' programında Wade, Ja'nın oyun tarzının kendi oyunuyla benzer olduğunu açıkladı:

"Bence Ja Morant gibi bir adamın geçmişte Allen Iverson, Derrick Rose ve benim gibi adamları izleme fırsatına erişmiş olması, onun için harika bir şey olmuş. Yani fiziğinden çok daha büyük oynayan küçük guardları seyredebilmiş.

Ja'ya baktığımda, kendimde olan şeyleri görüyorum. Dış şutumuzla pek tanınmıyoruz ama boyalı alan rakamlarında ligde lider durumdayız ve çembere sürekli baskı uyguluyoruz. Her an potaya giderken rakibe vücut koyuyoruz ve atletizmimizi oldukça şaşırtıcı şekillerde kullanıyoruz.

Bu yüzden ben de oyunumda Ja'nınki ile pek çok benzerlik görüyorum. Ama bence kendisi hepimizin bir karışımını oluşturmuş ve bunu başka bir seviyeye taşımış durumda."

Ja, bu sezon %49.5 şut isabetiyle maç başına 27.5 sayı, 6.7 asist ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla ligin en iyi oyuncularından biri konumuna yükseldi.


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