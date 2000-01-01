Wade için, '90ların Chicago Bulls'u ne manaya geliyordu?

Emekli Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 1990'ların Chicago Bulls ekibinin onun için gerçekten ne anlama geldiğini açıkladı.



Wade, Güney Florida'nın "Wade County"ye dönüşmesinden önce, Şikago'lu bir çocuktu.



1990'larda büyüyen bir Şikago'lu olarak, ESPN'in 10 bölümlük belgeseli The Last Dance'ın asıl figürü olan Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha büyük bir ikon yoktu.



Wade, diğerleri gibi, Jordan ve Bulls'u profesyonel top oynama hayalleriyle büyüyen bir ilham kaynağı olarak görmüştü:



"Eğer Chicago Bulls ve özellikle 1990-91'deki takım olmasaydı, asla olmak istediğim oyuncu, Michael Jordan olma vizyonuna sahip olamazdım. Yani asla o adam olma vizyonuna sahip olamazdım. Ayrıca bir şehir için şampiyonluk kazanmanın ne anlama geldiğini anlama vizyonuna da sahip olamazdım. Çünkü o zamanlar Bulls'un bu şampiyonlukları kazanması, evimizde çok fazla şey olmamış olabilirdi, o gece yemek yememiş olabilirdik, o gece evimiz ısınmamış olabilirdi, ama Bulls kazandığı geceler, bizi bir araya getirirdi."



Wade, kariyerinde sonrasında kendisi de birkaç şampiyonluk kazanmıştı.



