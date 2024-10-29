Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, sosyal medyada yoğun eleştiriler aldığı heykelinin "kendisine benzemesi gerekmediğini" söyledi.



Wade, hızlıca gündeme oturan, sosyal medyada dünya çapında viral olarak ulusal haber bültenlerinde bile yer bulmuş olan heykelin görünümüne ve yapım sürecine şu ifadelerle değindi:



"Eğer bana benzemesini isteseydim, arenanın dışında dururdum ve fotoğrafımı çekerdiniz. Benzemesine gerek yok. Bu heykel, yaşanan bir anın ölümsüzleştirmeye çalıştığımız sanatsal bir versiyonu."



Heykelin baz alındığı an, Wade'in Mart 2009'da Chicago Bulls'a karşı iki uzatmanın sonunda galibiyeti getiren basketi bulması sonrası, saha kenarındaki masaya atlayarak "Burası benim evim." diye bağırdığı andı.



Heykelde ellerinin pozisyonu o anı hatırlatıyor olsa da, birçok geri bildirimin neredeyse tamamı yüzünün kendisine benzememesi üzerine olmuştu:



"Hem umurumda hem de değil. Sosyal medya, fikirlerden ibaret bir yer. Herkesin bir fikri var. Ve bunu dile getirmeliler de. Hakkımızda daha da fazla konuşmalılar. Heykeli daha fazla konuşsunlar, gelip görsünler, birkaç fotoğraf çekilsinler. Hatta 'meme' bile göndersinler. Sorun değil.



Heykeli dikilen çok fazla insan tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? Burada bir heykelin yapım süreci hakkında fikir sahibi olan var mı? Kimsenin yok. Bunun bir parçası olabilmek inanılmaz ve ayrıca karmaşık bir süreç."



"GÜLÜP GEÇMEK LAZIM"



Wade, güldüğü bazı meme'lerin, heykelin kendisinden çok ünlü aktör Laurence Fishburne'e benzediğini öne sürenler olduğunu söyledi. Ayrıca heykeli yapan sanatçıların (Chicago'dan Rotblatt Amrany Stüdyosu) olumsuz geri bildirimler duymasının da talihsiz olduğunu dile getirdi:



"Ne zaman bir iş ortaya koysalar, sürekli eleştiren kişiler oluyor. Ama onlar bu adamların yaptıklarını yapamazlar. Bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum çünkü ben de eski bir sporcuyum. İnsanlar vaktiyle hakkımda ağzına geleni söylerlerdi ama yaptığım şeyleri yapamazlardı. Bu yüzden böyle şeylere sadece gülüp geçmeyi, ders çıkarmayı ve önünüze bakmayı zamanla öğreniyorsunuz."



Miami'nin 2003'te beşinci sıradan draft ettiği Wade, 16 NBA sezonunun 14'ünü Heat'te geçirmiş ve takımın 2006, 2012 ve 2013 yıllarında kazandığı şampiyonluklara büyük katkılarda bulunmuştu. 2006 Finaller MVP'si ödülünün sahibi olan Wade, kariyerinde 13 kez All-Star ve sekiz kez All-NBA kadrolarına seçilen efsanevi bir figürdü.



