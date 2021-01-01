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Wade: "Gördüğüm en iyi LeBron, şimdiki LeBron!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, yakın arkadaşı olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e övgüler yağdırdı ve şimdiki halinin, en iyi versiyonu olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, yakın arkadaşı olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e övgüler yağdırdı ve şimdiki halinin, en iyi versiyonu olduğunu dile getirdi.

Wade ve eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, LeBron'un bugün gördüğümüz halinin en iyisi olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.

Wade ve Arenas, Fubo Sports Network'teki No Chill Podcast'in dün geceki bölümünde, LeBron'u konuştular ve Wade, yıldız oyuncunun şu anda oyununda herhangi bir kusuru olmadığını söyledi:

"Her şeyi yapabiliyor. Artık her şeyde iyi, yüzde 40'ların başında üçlük atıyor ve menzili logoya kadar genişledi. Orta mesafede sırtı dönük oynayabiliyor, yüzü dönük oynayabiliyor ve üstünden hala smaç da vurabiliyor.

Artık her türlü savunma setini görmüş olduğu için, sahayı görme konusunda daha iyi. Şu anda adama bakıp, '36 yaşında kimsenin daha iyiye gittiğini görmemiştim' dediğim bir noktaya geldi. Bunlar pek olan şeyler değil.

Şu anda oyunu izleyen bir hayran olarak, gördüğüm en iyi LeBron'un bu LeBron olduğunu düşünüyorum."


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