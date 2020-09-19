Wade: "Erik Spoelstra'nın hakkı verilmiyor!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, koç Erik Spoelstra'nın bir NBA şampiyonu olsa da, halen hakkının verilmediğini düşündüğünü söyledi.



Emekli Heat yıldızı, Miami Herald'dan Anthony Chiang'a şu açıklamaları yaptı:



"Yeterince itibar görmüyor. Ama biliyorsunuz, Spo övgüyü önemsemez. Hiç umursamaz. Ama genel olarak lige bir bakın. Miami'de olduğunu ve bu şekilde büyüdüğünü biliyorum. Ama kaybediyor olsaydı ve iyi bir koç olmasaydı, yine de o pozisyonda olamazdı. Pat Riley'yi ve ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz. O pozisyonda olmazdı. Bu nedenle, ona genç bir koç olarak öğrenmesi için bu ek süreyi verebilmesi, kesinlikle faydalı oldu. O da bu fırsatı iyi değerlendirdi."



Spoelstra ve Heat'in NBA Finalleri'ne ilerlemek için, Boston Celtics'e karşı Doğu Konferansı Finalleri serisinde iki galibiyete daha ihtiyacı var.



Boston'ı geçmeleri durumunda, Heat'in 2014 ve "The Big 3" döneminden beri ilk kez bir şampiyonluk için oynayacağı maç olacak.



