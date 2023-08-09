Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, kariyerini kendisininkiyle karşılaştıran bir başka eski NBA süperstarı Paul Pierce'a yanıt verdi.



Geçtiğimiz ay kariyer açısından Wade'e karşı üstün olduğunu iddia ederek gündeme oturmuş olan Pierce, Heat efsanesinin beraberinde oynadığı yıldız kadroyla aldığı yardıma vurgu yaparak, bu yardımı kendisinin almış olması durumunda kariyerinde daha fazlasını başarmış olabileceğini not etmişti.



Wade, Miami ile kariyerinde kazandığı üç şampiyonlukta Shaquille O'Neal, LeBron James ve Chris Bosh gibi isimlerle oynamıştı. Pierce ise Boston'da Kevin Garnett ve Ray Allen ile oynamış, ancak ilerleyen yaşı ve sakatlıklar sebebiyle 2007-08 sezonundaki tek şampiyonluğu dışında başka bir başarı kazanamamıştı.



Wade, 'Dan Le Batard Show'a konuk olduğu bölümde, Pierce'ın aklında "kira vermeden yaşadığını" iddia ederek bu iddialara şu şekilde karşılık verdi:



"Amerika'da kiralar çok pahalı ama ben kira ödemeden yaşıyorum. O yüzden istediği kadar konuşabilir, kira ödemeden yaşamak güzel.



Sizleri bu yüzden seviyorum abi, medyayı işte bundan dolayı seviyorum. Yaptıklarım belgelenmiş şeyler. Benim bir şey söylememe gerek yok. Her şey kayıt altına alınmış durumda. Yani tüm bunlar hakkında istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Bunları kendimden dinleyeceğime sizlerden dinlemeyi tercih ederim.



Basketbol defterini artık kapattım, bu yüzden kendimi herhangi biriyle kıyaslamaya niyetim yok."



"'SÜPERTAKIM' İLK BİZDEN ÇIKMADI"



Wade, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Herkes bu süpertakım muhabbetini ilk başlatan sanki bizlermişiz gibi konuşuyor. Belki de oyuncular olarak bir araya gelmeye ilk karar veren bizlerdik, ancak organizasyon da bizden önce bu işi çözmeye çalışıyordu ve zaman bizim zamanımızdı.



Ben ve LeBron, kariyerlerimizde sürekli kaybetmekten bıktığımız bir noktaya gelmiştik ve bizi bir araya getiren şey eminim buydu.



Ben kariyerimden oldukça memnunum. Kim memnun değildir bilemem ama olmayanlar için de üzgünüm."



