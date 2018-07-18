Wade bu yaz nereye gidecek? Halen kararsız..

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Dwyane Wade, NBA kariyerine 2018-19 sezonunda devam edip etmeyeceği konusunda halen kararsız.Wade, Miami Heat'e dönebilir veya Çin'de daha maddi kazançlı bir teklifi değerlendirebilir. Wade, ailesinin kararında büyük bir faktör oynayacağını söyledi.iyen Wade, Heat ile 5,3 milyon dolara ya da 2,4 milyon dolarlık veteran minimum kontrata, ya da Çin'de üç yıllğı 25 milyon dolarlık bir kontrata evet diyebilir.Wade, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: