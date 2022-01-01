Wade: "Bizim Kareem'i unuttuğumuz gibi, gençler de Jordan'ı unutacak"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, genç nesillerin 'tüm zamanların en büyük oyuncusu' tartışmasını nasıl göreceklerinden bahsetti.



Wade kısa süre önce, insanların GOAT olarak "tıpkı Kareem Abdul-Jabbar'ı unuttuğu" gibi, genç nesillerin de Michael Jordan'ı "unutacağını" açıkladı:



"Bu GOAT'lar, verdiğimiz bu isimler, çok fazla oyuncuya verilmeyecek. Ama basketbol ilerlemeye devam ediyor. Ve daha önce hiç görmediğimiz şeyleri görmeye devam edeceğiz. Ve izleyenler de gitgide gençleşecek.



GOAT'lar hakkında konuşmayacağız. Artık daha da genç nesiller gelecek. Bizim Kareem'i unuttuğumuz gibi, onlar da Jordan'ı unutacaklar."



Kareem, 20 yıllık NBA kariyeri boyunca altı NBA şampiyonluğu kazanmış ve Milwaukee Bucks ile Los Angeles Lakers ekiplerinin efsanesi konumuna yerleşmişti. Jordan ise oynadığı dönemde aynı sayıda şampiyonluk ve daha birçok bireysel ödül kazanmıştı.



