Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wade: "Bizim Kareem'i unuttuğumuz gibi, gençler de Jordan'ı unutacak"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, genç nesillerin 'tüm zamanların en büyük oyuncusu' tartışmasını nasıl göreceklerinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, genç nesillerin 'tüm zamanların en büyük oyuncusu' tartışmasını nasıl göreceklerinden bahsetti.

Wade kısa süre önce, insanların GOAT olarak "tıpkı Kareem Abdul-Jabbar'ı unuttuğu" gibi, genç nesillerin de Michael Jordan'ı "unutacağını" açıkladı:

"Bu GOAT'lar, verdiğimiz bu isimler, çok fazla oyuncuya verilmeyecek. Ama basketbol ilerlemeye devam ediyor. Ve daha önce hiç görmediğimiz şeyleri görmeye devam edeceğiz. Ve izleyenler de gitgide gençleşecek.

GOAT'lar hakkında konuşmayacağız. Artık daha da genç nesiller gelecek. Bizim Kareem'i unuttuğumuz gibi, onlar da Jordan'ı unutacaklar."

Kareem, 20 yıllık NBA kariyeri boyunca altı NBA şampiyonluğu kazanmış ve Milwaukee Bucks ile Los Angeles Lakers ekiplerinin efsanesi konumuna yerleşmişti. Jordan ise oynadığı dönemde aynı sayıda şampiyonluk ve daha birçok bireysel ödül kazanmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal