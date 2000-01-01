Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wade: "Artık NBA'de oynamadığım için mutluyum"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, artık NBA'de oynamıyor olmasından memnun olmasının nedenini itiraf etti.

Haber; Sporx.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, artık NBA'de oynamıyor olmasından memnun olmasının nedenini itiraf etti.

Gelecekte Wade'in dönmesini ümit eden Heat taraftarları için kötü haber geldi.

Wade, ailesi ile emekliliğin tadını çıkarıyor ve Heat efsanesi, vücudunun artık NBA'de oynamadığı için harika hissettiğini söylüyor.

"Şu anda basketbolu seviyorum. Televizyonda basketbol konuşmaktan hoşlanıyorum ve artık oynamadığım için mutluyum. Çok seviyorum ama artık oynamadığım için mutluyum. Vücudum çok daha iyi hissediyor."

Wade, 2019-20 sezonunun başlarında TNT'ye katılmış ve Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith ve Ernie Johnson ile beraber "Inside the NBA"de yer bulmuştu.

Flash, önceki sezon NBA'den emekli olmuştu ve Heat tarihinin en iyi oyuncusu olarak biliniyor. Üç kez NBA şampiyonu olan Wade, bir gün Hall of Fame üyesi de olacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal