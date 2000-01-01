Wade: "Artık NBA'de oynamadığım için mutluyum"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, artık NBA'de oynamıyor olmasından memnun olmasının nedenini itiraf etti.



Gelecekte Wade'in dönmesini ümit eden Heat taraftarları için kötü haber geldi.



Wade, ailesi ile emekliliğin tadını çıkarıyor ve Heat efsanesi, vücudunun artık NBA'de oynamadığı için harika hissettiğini söylüyor.



"Şu anda basketbolu seviyorum. Televizyonda basketbol konuşmaktan hoşlanıyorum ve artık oynamadığım için mutluyum. Çok seviyorum ama artık oynamadığım için mutluyum. Vücudum çok daha iyi hissediyor."



Wade, 2019-20 sezonunun başlarında TNT'ye katılmış ve Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith ve Ernie Johnson ile beraber "Inside the NBA"de yer bulmuştu.



Flash, önceki sezon NBA'den emekli olmuştu ve Heat tarihinin en iyi oyuncusu olarak biliniyor. Üç kez NBA şampiyonu olan Wade, bir gün Hall of Fame üyesi de olacak.



