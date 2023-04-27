Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, ailesinin 'kabul görmeyeceğini' düşündüğü için artık Florida'da yaşamadığını söyledi.



People tarafından yapılan bir röportaja göre, emekli Heat yıldızı Wade, ailesinin LGBTQ+ kişilere yönelik politikaları nedeniyle kabul göreceğini düşünmediğini belirttiği Florida eyaletinden artık kısmen taşındığını belirtti.



Wade, "Headliners"tan Rachel Nichols ile yaptığı röportajda Florida'nın düşük vergilerini takdir ettiğini söylese de, "ama ailem orada kabul görmeyecek veya kendilerini rahat hissetmeyecek. Ve artık orada yaşamamamın sebeplerinden biri de bu." şeklinde konuştu.



Kızı Zaya transseksüel olan Wade, oyuncu Gabrielle Union ile evli ve şu anda ailesiyle birlikte Kaliforniya'da yaşıyor.





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