Wade, 2016'da Heat'ten ayrılma sebebini detaylıca anlattı!

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2016 Heat'ten ayrılma nedenleri hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı.



Wade, "I Am Athlete" isimli podcastte, Heat'ten ayrılma konusundaki zorlu kararının arkasındaki nedeni şöyle ifade etti:



"Hepsinden önce, bu bir iş. Her ne kadar bize söylendiği gibi oranın 'Wade County' olduğunu, ya da benim takımım ve evim olduğunu zannetsek de, böyle bir durum yok. Çünkü iş müzakerelere geldiğinde, sözleşme ve para söz konusu olduğunda, size yüklenen bir değer oluyor.



Böyle bir değer söz konusu olduğunda, bazen, 'Beni böyle mi görüyorsunuz? Tüm değerim bu mu?' diyorsunuz. Shaq geldiğinde, onun cazibesini ve beraberinde getirdiği her şeyi anlamıştım. Ama organizasyon ve takım için kendi değerimin nasıl olduğunu da anlamıştım ve sonrasında o ilk şampiyonluğu kazanmıştık.



LeBron geldiğinde bir adım geri çekilmiştim. Daha az para almıştım ama bunu yapmamın sebebi, her şeyi bir araya getirmekti. Bensiz bu gerçekleşemezdi, değil mi? Yani, LeBron ayrıldığında, hakkımı alma sırası bana gelmişti. Hala yeterince iyiydim ve her gece 20 sayı atabiliyordum."



"GENÇLERE ÖNDERLİK ETMELİYDİM"



Wade, insanın hakettiği şeyi almak için bir duruş sergilemesinin önemini ise şöyle vurguladı:



"Arenanın etrafındaki küçük işletmelerin hepsinin, insanlar beni izlemeye geldiği için para kazandıklarını anlamıştım. Ayrıca insanların beni görmek için arenaya geldiklerini de.



Şehre getirdiklerimi biliyorum. Bu yüzden, düşündüğümden daha azını alacağını duyduğumda, takımla imza atmamıştım. Ben küçük çocuklar, genç erkekler ve genç kadınlar yetiştiren biriyim. Onlara bu şekilde davranmaları, işlerini halletmeleri ve kendileri için bir duruş sergilemeleri gerektiğini söylemek istiyorsam... buna önderlik etmeliydim."