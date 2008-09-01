Wade: "2009'da, MVP ve Yılın Savunmacısı ben olmalıydım!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2008-09 sezonunda MVP ve Yılın Savunmacısı ödüllerini kazanmış olması gerektiğini söyledi.



Yakın zamanda Washington Post'tan Ben Golliver ile konuşan Wade, 2008-09 sezonunda MVP ve DPOY ödüllerini kazanmamış olmasının, bireysel ödüllerin "hiçbir şey ifade etmediğini" anlamasını ve yalnızca kazanmak istediğini fark etmesini sağladığını belirtti:



"Farklı bir zamandı. Kariyerimin o noktasında benim için en önemli şey şampiyon olmaktı. Bireysel istatistikler umurumda değildi.



MVP ve Yılın Savunmacısı ödüllerini kazanmam gerektiğini düşünüp, hiçbirini alamadığım 2008-09 sezonundan yeni çıkmıştım. Hiçbirini kazanamadığım için de, bireysel istatistiklere önem vermeyi artık bırakmıştım. Hiçbir şey ifade etmediklerini fark etmiştim.



En sevdiğim ve keyif aldığım şey kazanmaktı. Eğer kazanmak, sayı ortalamam 27'den 22'ye düştüğü için TV'de daha az konuşulacağım anlamına geliyorsa, buna razıydım.



En önemli şey, özgüvenimi ve havamı kaybetmeden, takımıma en iyi şekilde yardımcı olabileceğim rolü bulmaktı. Herkesin oynaması gereken bir rol var ve siz de rolünüzde ustalaşmak zorundasınız."



Wade 2008-09 sezonunda 30.2 sayı ortalaması yakalayarak, o yılın sayı kralı olmuştu. Ancak MVP ödülünü, o dönemde Cleveland Cavaliers forması giyen ve gelecekte takım arkadaşı olduğu LeBron James kazanmıştı.



