Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2006 NBA Finallerinde birkaç süperstar faul düdüğü aldığını kabul etti.



Henüz 24 yaşındayken 34.7 sayı, 7.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla 2006 Finaller MVP'si ödülünü kazanmış olan Wade, bu seride oynadığı altı maçta toplamda 97 kez serbest atış çizgisine gitmiş ve bu denemelerin 75'inde isabet bulmuştu.



Yıllar boyunca bu seride haksız faul düdükleri aldığına dair eleştiri oklarının hedefi olan Wade, sonunda 'Crossover' isimli podcast'te konuyla ilgili suskunluğunu şu şekilde bozdu:



"Herkes sürekli bir bahane bulmaya çalışmıştı. Bu bahanelerden biri de 'Çok serbest atış kullandı'ydı. Ee, neden? Çünkü oyun tarzım buydu. O denli yoğun şekilde hücum ediyordum ve açılara saldırıyordum.



Ve evet, birkaç süperstar düdüğü aldım mı? Kesinlikle. Tüm süperstarlar alır. Ama onun dışında savunmaya o kadar baskı yapıyordum ki, onlar da hep faul yapmak zorunda kalmışlardı.



Yani insanlar nasıl faul alınacağı üzerine çalışmalar yapmadan önce, ben bunları uyguluyordum. Şu anda çocuklar faul alınacağı üzerine antrenmanlar yapıyorlar. Ben buna çalışmıyordum, vücut açılarını biliyordum sadece.



Bence insanların bunu söylemesi tembellikten başka bir şey değil. Çünkü basketbolu biliyorsanız, savunmaya o kadar çok baskı uyguladıktan sonra bana faul yapmaktan başka çareleri kalmadığını, bunun da çizgiye gitmemi sağladığını anlarsınız."



2006 NBA Finalleri'nin ilk iki maçını kaybeden Heat, Wade'in 13/18 serbest atış isabeti de dahil olmak üzere toplamda 42 sayı kaydederek kontrolü ele geçirmesiyle, üçüncü maçta 98-96 galibiyete ulaşmıştı.



Heat, ardından seride arka arkaya üç maç daha kazanmış ve NBA şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.



