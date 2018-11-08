Wade: "15 yıl önce NBA basketbolu daha düşünen adamın oyunuydu"

Dwyane Wade, 15 yıl önce lige ilk geldiğinde, NBA'de daha çok "düşünen adamın oyunu" olduğunu söyledi.
36 yaşındaki Wade, günümüz yıldızlarının genelde yetenek ve atletizmlerine güvendiklerini söyledi.
Wade'in açıklamaları şöyleydi: "Ligde şu anda eğer yetenekliyseniz, başarılı olabileceğiniz bir dönemdeyiz. Ve bununla ilgili bir problemim yok. Ama öyle işte. Ben geldiğimde daha farklıydı. Daha çok düşünen bir adamın oyunu vardı. Oyunun kuralları farklıydı, hand-checking falan vardı. Daha yetişkin adamların ligiydi diyebiliriz. Ama şimdi eğer bir yeteneğiniz varsa, bire birde yetenekliyseniz mesela, başarılı olabilirsiniz. Eğer tek yeteneğiniz varsa, bir şeyi özel bir şekilde yapabiliyorsanız, büyük oyuncu olabilirsiniz. O yetenek eğer ikili oyundan çıkarken alley-oop pasına benim kadar yüksek sıçrayabilmekse, bunu yaparak 200 milyon dolar kazanabilirsiniz. Artık dönemler farklı. Ve bunda yanlış hiçbir şey yok. Oyun, her jenerasyonda değişiyor. O yüzden umuyorum ki oğlum da bu NBA aksiyonunun içine biraz girebilir, çünkü oynaması ve içinde bulunması oldukça zevkli bir dönem olacak."
Wade, bu sezondan sonra emekli olacak.