Wade: "15 yıl önce NBA basketbolu daha düşünen adamın oyunuydu"

İLGİLİ VİDEO

Dwyane Wade, 15 yıl önce lige ilk geldiğinde, NBA'de daha çok "düşünen adamın oyunu" olduğunu söyledi.36 yaşındaki Wade, günümüz yıldızlarının genelde yetenek ve atletizmlerine güvendiklerini söyledi.Wade'in açıklamaları şöyleydi:Wade, bu sezondan sonra emekli olacak.