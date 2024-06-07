WADA'dan milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping testi numunesini "kaçırdığı" gerekçesiyle milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı verdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Sultan Haydar'ı Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
WADA'dan milli atlet Sultan Haydar'a 'tedbir' kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 14:13
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping testi numunesini "kaçırdığı" gerekçesiyle milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Milli sporcumuz Sultan Haydar, Etiyopya'da kamp yaptığı sırada bir doping testini kaçırdı. WADA'ya bağlı Uluslararası Atletizm Dürüstlük Birimi, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası öncesi Sultan Haydar'a tedbir konulmasına karar verdi. Sultan Haydar, İtalya'nın başkenti Roma'da 7-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır ancak ne yazık ki çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery