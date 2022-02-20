Vuslat Derneği, Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Vuslat Derneği tarafından Bangladeş'te su kuyusu yaptırıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vuslat Derneği, Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 13:58
Vuslat Derneği, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için Bangladeş'te su kuyusu açtı.

Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Çalık'ın vefatının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini belirtti.

Çalık'ın anısını yaşatmak için Bangladeş'te su kuyusu açtıklarını aktaran Keleş, Dewanganj bölgesinde açtıkları kuyuya Ahmet Çalık'ın ismini verdiklerini söyledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.