Vural: ''Bir çınarın yerde sürüklenmesine izin vermedik''

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Boluspor ile 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Bugün mutluyuz, çünkü koca bir çınarın yerlerde sürünmesine izin vermedik." dedi.Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor karşısında mücadele eden futbolcularına teşekkür etti.Taraftarın son dakikaya kadar takıma destek verdiğini ifade eden Vural, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Bugün mutluyuz, çünkü koca bir çınarın yerlerde sürünmesine izin vermedik. Futbol garip bir oyun. 9. dakika iyi oynarken topu kaptırdık rakip öne geçti. Şoke olmadan devam ettik. İlk 45 dakika yorulduk, iki takımın da birer pozisyonu var. İkinci devrede iki takımın da dörder pozisyonu var. Basit bir gol yedik. Buna rağmen çözülmedik. Oyuna yaptığımız müdahalelerin ardından iki gol bulduk. Allah yardım etti. Rakibimiz Samsunspor da Giresun deplasmanında maçı kaybedince Eskişehirspor takımının bütün çektiği o sıkıntılar şimdilik bitti. Eskişehirspor bugün bu ligde yaşamaya devam edecek. Eskişehirspor'un yok olmasına göz yumulmamalıdır."Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da takımını mücadelesinden dolayı tebrik etti.Karafırtınalar, Boluspor'un play-off oynamayı geçen hafta garantilediğini anımsatarak, "O rahatlıkla geldik. İstediğim skoru bulduk. Maçın son 10 dakikada 2-2'ye gelmesini rehavete bağlıyorum. Bizim gibi kalite bir takımın son 5-10 dakikada skoru 2-0'dan 2-2'ye getirmemesi gerekiyor. Denizlispor maçına geçip play-off'a hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.