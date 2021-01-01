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Vucevic'e, Miami dahil dört NBA takımı talip!

Miami Heat'in, Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic'i son takas tarihi (25 Mart) öncesinde kadrosuna katmakla ilgilenen takımlar arasında olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic'i son takas tarihi (25 Mart) öncesinde kadrosuna katmakla ilgilenen takımlar arasında olduğu iddia edildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Heat, Spurs, Celtics ve Hornets, lig kaynaklarına göre All-Star pivot Nikola Vucevic'i almakla önemli ölçüde ilgilendiklerini dile getirdiler."

Vucevic 2021-22 sezonunda 24 milyon dolar ve sonraki dönemde de 22 milyon dolar kazanacak. Ancak takımı bu sezon sıkıntı ediyor ve Doğu Konferansı'ndaki en kötü ikinci dereceye (13-23) sahip.


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