Vucevic'e, Miami dahil dört NBA takımı talip!

Miami Heat'in, Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic'i son takas tarihi (25 Mart) öncesinde kadrosuna katmakla ilgilenen takımlar arasında olduğu iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, raporunda şu ifadeleri kullandı:



"Heat, Spurs, Celtics ve Hornets, lig kaynaklarına göre All-Star pivot Nikola Vucevic'i almakla önemli ölçüde ilgilendiklerini dile getirdiler."



Vucevic 2021-22 sezonunda 24 milyon dolar ve sonraki dönemde de 22 milyon dolar kazanacak. Ancak takımı bu sezon sıkıntı ediyor ve Doğu Konferansı'ndaki en kötü ikinci dereceye (13-23) sahip.



