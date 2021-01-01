Vucevic, Steph ve Dame için: "Bu kadar iyi olmaları haksızlık!"

Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın nasıl bu denli büyük oyuncular olduğunu açıkladı.



Yakın zamandaki bir röportajda Vucevic, Curry ve Lillard hakkındaki samimi yorumunu şu şekilde paylaştı:



"Bu kadar iyi olmaları haksızlık gibi. Saha başında baskı yapmadığınız sürece, ki o zaman da yanınızdan geçip gideceklerdir, adamları savunmanız mümkün değil. Hepimiz yarı sahadan şut atabiliriz ama 10 tane denesek herhalde birini falan sokabiliriz. Öbürleri ya kısa kalır ya da panyaya falan çarpar. Normal bir şut gibi olmaz. Onlar için bunun bu kadar kolay olması manyakça bir durum. Üstelik bunu yaparken şut stilleri de aynı kalıyor. Eminim daha çok güç veriyorlardır, fakat bakınca pek belli olmuyor. O şutlardan her maç iki ya da üç tane sokuyorlar. Bir hayran olarak da izlerken ağzınız açık kalıyor.



Vucevic ayrıca, Steph'in son Üç Sayı Yarışması'ndaki performansından da şu şekilde bahsetti:



"Steph, Üç Sayı yarışmasında ilk dört veya beş şutu kaçırmıştı ve hiç umursamadan, son şutu sokup kazanmıştı. O kadar kolay gibi gösteriyor ki, bir hayran olarak izlemekten çok keyif alıyorsunuz. Bu çok özel bir şey ve bu yüzden bu adamlar bu kadar büyük oyuncular."



