Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Vucevic, Steph ve Dame için: "Bu kadar iyi olmaları haksızlık!"

Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın nasıl bu denli büyük oyuncular olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın nasıl bu denli büyük oyuncular olduğunu açıkladı.

Yakın zamandaki bir röportajda Vucevic, Curry ve Lillard hakkındaki samimi yorumunu şu şekilde paylaştı:

"Bu kadar iyi olmaları haksızlık gibi. Saha başında baskı yapmadığınız sürece, ki o zaman da yanınızdan geçip gideceklerdir, adamları savunmanız mümkün değil. Hepimiz yarı sahadan şut atabiliriz ama 10 tane denesek herhalde birini falan sokabiliriz. Öbürleri ya kısa kalır ya da panyaya falan çarpar. Normal bir şut gibi olmaz. Onlar için bunun bu kadar kolay olması manyakça bir durum. Üstelik bunu yaparken şut stilleri de aynı kalıyor. Eminim daha çok güç veriyorlardır, fakat bakınca pek belli olmuyor. O şutlardan her maç iki ya da üç tane sokuyorlar. Bir hayran olarak da izlerken ağzınız açık kalıyor.

Vucevic ayrıca, Steph'in son Üç Sayı Yarışması'ndaki performansından da şu şekilde bahsetti:

"Steph, Üç Sayı yarışmasında ilk dört veya beş şutu kaçırmıştı ve hiç umursamadan, son şutu sokup kazanmıştı. O kadar kolay gibi gösteriyor ki, bir hayran olarak izlemekten çok keyif alıyorsunuz. Bu çok özel bir şey ve bu yüzden bu adamlar bu kadar büyük oyuncular."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal