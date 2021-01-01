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Vucevic: "Magic'le geçirdiğim süre, ödüllendirici oldu"

Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Magic ekibi ile oluşturduğu NBA mirasından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Magic ekibi ile oluşturduğu NBA mirasından bahsetti.

Philadelphia 76ers tarafından Draft edilmiş olmasına rağmen, ekiple sadece bir sezon geçiren ve ikinci sezonundan beri Magic'in kadrosunun önemli bir parçası haline gelen Vucevic, The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı röportajda , organizasyonla geriye bırakacakları hakkında konuştu:

"Bir ekiple uzun süre beraber olup bir miras oluşturabilmek, özel bir şey. Benim için özel olan bir başka şey ise, son birkaç sezon biraz daha fazla kazanıyor olmamız ve uzun süre kaybeden tarafta olduktan sonra playofflara katılmamız. Yani, ödüllendirici oldu diyebilirim."

Vucevic ayrıca bir takımda uzun süre oynamanın kendine göre avantajları olduğuna da inanıyor:

"Her oyuncunun en iyi takımlardan bazılarında yer alarak şampiyonluk için yarışma şansı olmuyor. Çoğu zaman bu duruma girmek zordur. Uzun süre boyunca tek bir takımda olmanın da özel bir yanı olduğunu düşünüyorum."


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