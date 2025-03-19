VPN Kullanmak Güvenli mi, Tehlikeli mi?  

VPN, internete bağlandığınızda cihazınız ile uzak bir sunucu arasında şifrelenmiş bir tünel oluşturarak çalışan bir teknolojidir. Bu sayede IP adresinizi gizler, internet trafiğinizi şifreler ve coğrafi kısıtlamaları aşmanızı sağlar. VPN kullanmanın birçok avantajı vardır. Öncelikle, çevrimiçi gizliliğinizi artırır. İnternet servis sağlayıcınızın ve diğer üçüncü şahısların çevrimiçi aktivitelerinizi izlemesini zorlaştırır. Özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında, kişisel verilerinizi ve hassas bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca, bazı ülkelerde veya ağlarda engellenen web sitelerine ve uygulamalara VPN ile erişebilirsiniz. İnternet bankacılığı gibi hassas işlemler yaparken, VPN kullanarak verilerinizin güvenliğini artırabilirsiniz.

Ancak, VPN kullanmanın bazı dezavantajları ve tehlikeleri de vardır. Güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, kullanıcı verilerini toplayabilir, satabilir veya kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Bazı VPN sağlayıcıları, kullanıcı günlüklerini tutabilir ve bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilir. VPN kullanımı, internet hızınızı bir miktar düşürebilir. Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasa dışı olabilir veya kısıtlanabilir.