Volkan ve Alper'e 'Kocaman' ceza!

İLGİLİ VİDEO

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında perşembe gecesi Vodafone Park'taönünde 2'şer sarı karttan kırmızı görüp takımlarını eksik bırakanveağır para cezası verileceği öğrenildi. Kocaman bunun sinyallerini derbi maçın ardından yaptığı açıklamada vermişti.Aykut Kocaman, derbinin ardından "Volkan ve Alper'e ceza verecek misiniz" sorusuna "Gördükleri kırmızı kart doğru kararlardı. Onların cezasını ben vereceğim" ifadesini kullanmıştı.Fenerbahçe yönetiminin teknik patron Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda ağır para cezası vermeye hazırlandığı her iki futbolcuya da 100'er bin TL civarında bir cezanın söz konusu olduğu ifade edildi.Bu arada Aykut Kocaman'ın dünkü çalışma öncesinde takımla bir konuşma yaptığı ve "Beşiktaş maçlarını artık bir kenara bırakın. Akhisar maçı çok kritik. Puan kaybının telafisi olmayabilir" dedi.