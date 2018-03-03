  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin
  •  
    Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar ve..
  •  
    Trabzon'a İngiltere'den ÇILGIN bir teklif geldi!..
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Volkan ve Alper'e "Kocaman" ceza!

Vodafone Park'ta gereksiz kırmızı gören Alper Potuk ve Volkan Demirel'e Kocaman'ın isteğiyle para cezası gelecek. Verilecek cezalar 100 bin TL'yi bulabilir.

Kaynak: Takvim
Volkan ve Alper'e 'Kocaman' ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 09:47
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında perşembe gecesi Vodafone Park'ta Beşiktaş önünde 2'şer sarı karttan kırmızı görüp takımlarını eksik bırakan Alper Potuk ve Volkan Demirel'e ağır para cezası verileceği öğrenildi. Kocaman bunun sinyallerini derbi maçın ardından yaptığı açıklamada vermişti.

KOCAMAN YÖNETİMLE KONUŞACAK

Aykut Kocaman, derbinin ardından "Volkan ve Alper'e ceza verecek misiniz" sorusuna "Gördükleri kırmızı kart doğru kararlardı. Onların cezasını ben vereceğim" ifadesini kullanmıştı.

CEZALAR 100'ER BİNİ BULABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin teknik patron Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda ağır para cezası vermeye hazırlandığı her iki futbolcuya da 100'er bin TL civarında bir cezanın söz konusu olduğu ifade edildi.

ARTIK AKHİSAR'I DÜŞÜNÜN...

Bu arada Aykut Kocaman'ın dünkü çalışma öncesinde takımla bir konuşma yaptığı ve "Beşiktaş maçlarını artık bir kenara bırakın. Akhisar maçı çok kritik. Puan kaybının telafisi olmayabilir" dedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için