"VOLKAN BİZİMLE OLACAK"

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, geçen hafta oynanan Denizlispor maçında alınan farklı mağlubiyet için, "Böyle bir maçtan sonra teknik analizlerin bir manası yok. Bu maçı unutup yola devam etmeliyiz" dedi.Kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca, Karabük maçındaki galibiyetten sonra bunu bir seri haline getirmek istediklerini ve ona göre çalıştıklarını fakat Denizlispor maçında istenileni sahaya yansıtamadıklarını söyledi.Başarısızlığın faturasını teknik direktör olarak üstlendiğini söyleyen Vural,diye konuştu.Akşam oynanacak Adanaspor-Ümraniyespor maçını yerinde izleyeceklerini belirten Yılmaz Vural, iki rakiplerini de iyi analiz edeceklerini dile getirerek, "Kardeş takımımız Adanaspor'a da bu maçta başarılar diliyorum" dedi.Bu hafta oynayacakları Gazişehir maçı için hazırlıklara başladıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyleyen teknik adam, geçen haftaki kötü profili silip yepyeni bit enerji ile sahaya çıkacaklarını belirtti.Transferi gündemde olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen hakkında da konuşan Vural, şunları söyledi:Denizlispor maçında Anderson ve Pote'nin tartıştığı iddiasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bunlar abartılacak şeyler değil. Gidin bakın şu an gülüp eğleniyorlar. Ama burası cami değil ve bu insanlarda evliya değil. Sahada zaman zaman tansiyon yükselir ve böyle şeyler yaşanır. Orada da kalır" dedi.