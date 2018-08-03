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Volkan Şen'in yeni takımı!

Manchester United'ın eski yıldızlarından Anderson'u renklerine bağlayan Adana Demirspor, şimdi de pek çok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu Volkan Şen'i ikna etmeye hazırlanıyor.

Volkan Şen'in yeni takımı!
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03 Ağustos 2018 07:11
Başkanlık görevine Murat Sancak geldikten sonra transferde şaha kalkan Adana Demirspor durmak bilmiyor. Şu ana kadar 20 oyuncuyu kadrosuna katan Güney ekibi, ses getirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

Mavi-Lacivertliler'in hedefindeki yeni yıldız Volkan Şen. Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra pek çok Süper Lig ekibiyle temasta olan tecrübeli kanat oyuncusuna Adana Demirspor talip oldu.

Bu transferdeki en büyük sıkıntı, Volkan Şen için Fenerbahçe'ye ödenmesi gereken 650 bin Euro'luk pay. Güney ekibi bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

Flaş transferler

Son olarak 8 sezon Manchester United forması giyen Brezilyalı Anderson'u renklerine bağlayan Adana Demir'in flaş transferleri arasında Pote, Batuhan Karadeniz, Mitrovic, Kage, Traore ve Çağlar Akbaba bulunuyor.

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