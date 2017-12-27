Volkan Şen, Rıza Çalımbay'ı çıldırttı

'da sezon başında bedelsiz alınan, önceki gün akşam antrenmanına katılmadı.Son dakikada belinde ağrı olduğu gerekçesiyle idmana çıkmayan Volkan'ın bu hareketine Rıza Çalımbay'ın oldukça kızdığı ve doktorlardan konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın bu gelişmenin ardından ise Volkan Şen'i kupada oynanacak olan Atiker Konyaspor maçının kadrosuna almadı.