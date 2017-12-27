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Volkan Şen, Rıza Çalımbay'ı çıldırttı

Trabzonspor'da futbolculardan Volkan Şen, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kızdırdı ve Atiker Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Kaynak: Fotomaç
Volkan Şen, Rıza Çalımbay'ı çıldırttı
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27 Aralık 2017 11:49
Trabzonspor'da sezon başında bedelsiz alınan Volkan Şen, önceki gün akşam antrenmanına katılmadı.

Son dakikada belinde ağrı olduğu gerekçesiyle idmana çıkmayan Volkan'ın bu hareketine Rıza Çalımbay'ın oldukça kızdığı ve doktorlardan konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın bu gelişmenin ardından ise Volkan Şen'i kupada oynanacak olan Atiker Konyaspor maçının kadrosuna almadı.

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