Volkan Konak'a silahlı saldırı! Sen vatan hainisin! dedi ateş etti!

Volkan Konak

Diskografi

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'a silahlı saldırı! Ataşehirde sahne aldığı esnada bir şahıs tarafından öncesinde aleyhine sözler sarf edildi, sonrasında şahıs pompalı silahını çıkartarak ateş açtı! Volkan Konak ve dinleyicileri olayı şaşkınlıkla karşılarken şahıs hastaneye sevk edildi!Ünlü şarkıcı Volkan Konak olaydan haberinin bile olmadığını belirterek "Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım" dedi.Kısa sürede olay yerine gelen polis, M.Y.'yi gözaltına alırken, saldırganlardan ayağından yaralanan Ş.D. ile darp edilen İ.Ç.'yi de hastanede tedavilerinin yapılmasının ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Vatan haini denilerek ateş açılması soruları üzerüne Volkan Konak:''Vatan haini denmesi bana yakışmaz zateni tüm dostlarım burda, olat burada, Ali Ağoğlu burada hep bütün dostlarım burada.'' Dedi.Volkan Konak, (d. 27 Şubat 1967; Maçka, Trabzon) Türk halk müziği sanatçısı. 2006 yılında çıkardığı Mora albümü, Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 yılında master eğitimini tamamladı.Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. N,zım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hik,yeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker.İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine, ikinci klibini ise "Mimoza Çiçeği" adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise "Yarim Yarim" adlı eserine çekmiştir.2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur.1989: Suların Horon Yeri1993: Efulim1994: Gelir misin Benimle1996: Volkanik Parçalar1998: Pedaliza2000: Şimal Rüzgarı2003: Maranda2006: Mora2009: Mimoza2012: Lifor2015: Manolya1997 - Politika Dergisi, En İyi Müzik Sanatçısı2003 - Kral Televizyonu, En İyi Halk Müzik Sanatçısı2005 - Başkent Grubu, Yılın Altın Adam Ödülü2005 - Kral Televizyonu, Yılın Halk Müziği Sanatçısı2005 - Magazin Gazetecileri, Yılın Sanatçısı2005 - D.M.C - Maranda Albümü, Elmas Plak2006 - MÜ-YAP - Mora Albümü, Altın Plak2009 - Altın Kelebek Ödülleri, Yılın Halk Müziği Sanatçısı2010 - D.M.C - Mimoza Albümü, Platin Plak2010 - Kral Tv, Türk Halk Müziği Özel Ödülü2011 - TRT Müzik, En iyi Halk Müzik Sanatçısı2011 - TRT Müzik, Yılın En İyi Televizyon Müzik Programı (Kuzeyin Oğlu - Show TV)2011 - 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Halk Müziği Erkek SolistKuzeyin Oğlu Volkan Konak - Kanal 1Kuzeyin Oğlu - Show TVKuzeyin Oğlu Volkan Konak - TNT