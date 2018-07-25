2012-13 sezonunda Avrupa Ligi'nda yarı finalde Benfica'ya kaybeden takımın parçası olan Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe ile Benfica arasındaki eşleşme, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en zorlusu olarak görülüyor. İki takım son olarak 2012-13 sezonunda, Avrupa Ligi'nde yarı finalde karşı karşıya gelmişti. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de 1-0 kazansa da Lizbon'da 3-1 yenilince final hayalleri yıkılmıştı. O maçlarda kaleyi koruyan Volkan Demirel, Portekiz devine gözdağı verdi.Tecrübeli file bekçisi, "" dedi.Kaptan, yapılan transferlerle takımın güçlendiğini söyleyerek, "" ifadelerini kullandı.