Volkan Demirel'in paylaşım rekoru kıran videosu

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması deprem etkisi yarattı! Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı yönetimin yanlış bir karar verdiğini savunurken, bir kısmı de bu videoyu paylaşarak yönetimin doğru bir karar verdiği konusunda hem fikir oldu.

08 Ekim 2018 09:28
Volkan Demirel'in paylaşım rekoru kıran videosu
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması deprem etkisi yarattı! Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı yönetimin yanlış bir karar verdiğini savunurken, bir kısmı de bu videoyu paylaşarak yönetimin doğru bir karar verdiği konusunda hem fikir oldu.



Fenerbahçe'deki kaosun perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Aatif ve Nabil Dirar ile beraber Volkan Demirel'in de kadro dışı bırakılması camiayı ayağa kaldırırken, kaptanın neden kadro dışı kaldığı konusunda yeni bilgiler geldi. Ne olduysa Çaykur Rizespor maçından sonra oldu…

Mücadele öncesi Volkan Demirel'in bir yönetim kurulu üyesine "Sen benden daha iyi Fenerbahçeli misin" şeklinde çıkıştığı ve tartıştığı öğrenildi. Tecrübeli eldivenin kadro dışı bırakılmasında en önemli etkenlerden birinin bu olay olduğu öne sürüldü.

"BİZİ TRİBÜNE GÖNDERDİN, KÜFÜR YEDİK"

Olaylar bununla sınırlı değil...

Kulislerde dolanan iddialara göre; Rizespor mağlubiyetinin ardından idari menajer Onur Başar, taraftarlardan özür dilemek üzere futbolcuların tribünlere gitmesini istedi. Volkan Demirel, tepki alacakları için bu isteği reddetti.

Onur Başar, bir kez daha gelip Başkan Ali Koç'un Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın tribünlere gitmesini istediğini söyledi. Ardından tribünden giden ve tepkiler sonrası Volkan, Başkan Ali Koç'a, "Bizi tribünlere gönderdiniz, küfür yedik" diye sitem etti.

VOLKAN, KOÇ'UN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Ali Koç bu sitem üzerine kendisinin bu yönde bir isteğinin olmadığını söyledi, sportif direktör Damien Comolli de aynı şekilde böyle bir şey söylemediğini belirtti.

Bunun üzerine Volkan Demirel, Onur Başar'a "Bizi niye tribüne gönderdin?" diyerek Başar'ın üzerine yürüdü. Ali Koç da dönüş yolunda uçakta Başar'a sert tepki gösterdi. Rize dönüşünde de gerginlik sürdü...

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