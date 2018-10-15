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Volkan Demirel'in kritik yol ayrımı!

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in önünde kritik bir yol ayrımı duruyor. Deneyimli eldiven, 16 yıllık kariyerine ya veda diyecek ya da çok daha farklı bir geleceğe yönelecek.

Kaynak: Milliyet
Volkan Demirel'in kritik yol ayrımı!
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15 Ekim 2018 03:39
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla gündemi sarsan Volkan Demirel'in önünde ilk kez böylesi sert bir yol ayrımı duruyor.

Kişisel internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, hatasının olmadığını ancak kulübü için özür dilediğini aktaran Volkan'ın önünde iki farklı yol bulunuyor.

Sarı-lacivertli kaleci, Başkan Ali Koç ve yönetim ile arasını düzeltmesi halinde kariyeri için başka bir seçenek çıkacak. Ancak tecrübeli futbolcu, aynı düşüncede devam ettiği takdirde daha değişik bir senaryo ile karşılaşacak.

Özür dileyip devam ederse,

-Volkan Demirel, Ali Koç ve Semih Özsoy başta olmak üzere yönetimle arasını düzeltirse, kapılara tekrar sonuna kadar açılacak. Ali Koç nezdinde halen kredisi bulunan 37 yaşındaki kaptan, Fenerbahçe kariyerindeki 500. maçına ulaşıp tarihe geçme şansını yakalayacak. Antrenörlük hayalini gerçekleştirme adına Fenerbahçe'nin maddi-manevi desteğini alacak. Jübile şansıyla beraber son yıllarda bu şansı yakalayan kulüpteki ilk isim olacak. Phillip Cocu'nun beğendiği futbolcu tamamen ikinci kaleci olarak görülmeyip, ciddi anlamda yeniden birinci eldiven olma şansı edinecek.

Altyapıda devam ederse,

-Volkan Demirel, 40 yaşına kadar oynama isteği nedeniyle farklı bir yol arayacak. Sezon sonunda ilk kez Fenerbahçe ile net olarak yolları kesilecek olan deneyimli eldiven yeni seçenecekler düşenecek. Son yıllarda ABD fikrine sıcak bakan Volkan, daha önce bazı kulüplerle temasta olmuştu. Son haftalarda yedeğe çekilen Volkan, altyapıda antrenmana çıkarak maç kondisyonu ve formunu kaybedecek. İlk kez kadro dışı olan tecrübeli yıldız, takımını uzaktan izleyecek. Antrenörlüğü çok isteyen Volkan Demirel, daha farklı bir plan yapacak.

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