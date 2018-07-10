Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinde ilginç detay

Fenerbahçe, kaptan Volkan Demirel ile yeniden anlaştı. Anlaşmanın süresi ve verilecek ücretle ilgili resmi açıklama yapılmadıFenerbahçe kalesini 40 yaşına kadar korumak isteyen başarılı file bekçisi ile Andres Iniesta gibi süresiz kontrat yapıldı. Tam 16 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki Volkan manevi açıdan çok anlamlı olan yeni sözleşmesiyle kulüp tarihine adını yazdırdıTecrübeli file bekçisinin anlaşmasıyla ilgili en çok merak edilen mukavelenin süresi oldu. 36 yaşındaki kaleci, 40 yaşına kadar oynamak ve futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda sonlandırmak istediğini ifade ediyordu. Ancak geçen sezon bir yıllık anlaşma yapıldı. Volkan'ın bu isteği yeni yönetim tarafından kabul gördü.Tam 16 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulübün sembol isimlerinden biri olmasının da etkisiyle anlamlı bir sözleşme yapıldı.Geçen sezon genelde yedek bekleyen kaleci Kameni'den daha az bir ücrete oynayan Volkan Demirel'in bu durumu da düzeltildi. Kameni'yi gönderip yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini düşürmek isteyen yönetim, Volkan'ı birinci kaleci olarak düşünüyor. Fenerbahçe'de kısıtlı olan transfer bütçesini daha kritik ve önemli noktalarda kullanılacak.