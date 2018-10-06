Volkan Demirel, Fenerbahçe'de neden kadro dışı kaldı? İşte asıl gerekçe... Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasındaki etkenlerden birinin de Rize'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yaşadığı gerginliğin olduğu öğrenildi.
Rize'de alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Volkan Demirel forma giymemesine rağmen özür dilemesi için tribüne gönderildi. Ancak tecrübeli kaleci burada bir kaç olumsuz tepki ile karşılaştı.
Büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel olayın devamında da Comolli tartışarak gerginlik yaşadı. Volkan Demirel, Rize'deki 3-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlere kadar giderek taraftardan özür dilemişti.
Olayın devamında Comolli ile tartışma yaşatan tecrübeli eldivene kadro dışı bırakıldığı telefonla iletildi. Yolların ayrıldığı kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün de Volkan Demirel'in oynaması yönünde rapor verdiği iddia edildi. Öztürk'ün, Harun Tekin'in yan toplarda zayıf olduğu ve kaleye Volkan'ın geçmesi gerektiğine dair raporunun etkili olduğu öğrenildi.
495 MAÇLIK KARİYER
Fenerbahçe'de kaptanlık görevini yürüten Volkan Demirel, 16 yıldır forma giyiyor. 2002 yılından beri kulüpte olan Volkan, 495 maça çıkarken, tam 10 kupa kazandı. 37 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla forma giyen kaleci unvanını elinde bulundururken, Müjdat Yetkiner'i de takip ediyordu. Tecrübeli yıldız, 2002-2018 arası kesintisiz sarı-lacivertli formayı taşıyıp, 2012'den beri de kaptanlık görevini devralmıştı.
"ORAYA GİTMİYORUZ BEYLER"
Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'in kadro dışı kalması ile ilgili ikiye bölünmüşken, taraftarlardan bazıları Volkan Demirel'in "Oraya gitmiyoruz beyler" demesini hatırlatarak imada bulundu; "2013/2014 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarında Alex De Souza için tezahürat yapılması sonrası Aziz Yıldırım, tezahüratı yapanlara paralı köpekler demiş, sonrasında Volkan takım arkadaşlarına tezahüratı yapan tribüne tepki gösterilmesi adına bu sözü söylemişti."
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Rize'de alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Volkan Demirel forma giymemesine rağmen özür dilemesi için tribüne gönderildi. Ancak tecrübeli kaleci burada bir kaç olumsuz tepki ile karşılaştı.
Büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel olayın devamında da Comolli tartışarak gerginlik yaşadı. Volkan Demirel, Rize'deki 3-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlere kadar giderek taraftardan özür dilemişti.
Olayın devamında Comolli ile tartışma yaşatan tecrübeli eldivene kadro dışı bırakıldığı telefonla iletildi. Yolların ayrıldığı kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün de Volkan Demirel'in oynaması yönünde rapor verdiği iddia edildi. Öztürk'ün, Harun Tekin'in yan toplarda zayıf olduğu ve kaleye Volkan'ın geçmesi gerektiğine dair raporunun etkili olduğu öğrenildi.
495 MAÇLIK KARİYER
Fenerbahçe'de kaptanlık görevini yürüten Volkan Demirel, 16 yıldır forma giyiyor. 2002 yılından beri kulüpte olan Volkan, 495 maça çıkarken, tam 10 kupa kazandı. 37 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla forma giyen kaleci unvanını elinde bulundururken, Müjdat Yetkiner'i de takip ediyordu. Tecrübeli yıldız, 2002-2018 arası kesintisiz sarı-lacivertli formayı taşıyıp, 2012'den beri de kaptanlık görevini devralmıştı.
"ORAYA GİTMİYORUZ BEYLER"
Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'in kadro dışı kalması ile ilgili ikiye bölünmüşken, taraftarlardan bazıları Volkan Demirel'in "Oraya gitmiyoruz beyler" demesini hatırlatarak imada bulundu; "2013/2014 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarında Alex De Souza için tezahürat yapılması sonrası Aziz Yıldırım, tezahüratı yapanlara paralı köpekler demiş, sonrasında Volkan takım arkadaşlarına tezahüratı yapan tribüne tepki gösterilmesi adına bu sözü söylemişti."
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