"ORAYA GİTMİYORUZ BEYLER"





Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasındaki etkenlerden birinin de Rize'deRize'de alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Volkan Demirel forma giymemesine rağmen özür dilemesi için tribüne gönderildi. Ancak tecrübeli kaleci burada bir kaç olumsuz tepki ile karşılaştı.Büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel olayın devamında daVolkan Demirel, Rize'deki 3-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlere kadar giderek taraftardan özür dilemişti.Olayın devamında Comolli ile tartışma yaşatan tYolların ayrıldığıÖztürk'ün,Fenerbahçe'de kaptanlık görevini yürüten Volkan Demirel, 16 yıldır forma giyiyor. 2002 yılından beri kulüpte olan Volkan, 495 maça çıkarken, tam 10 kupa kazandı. 37 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla forma giyen kaleci unvanını elinde bulundururken, Müjdat Yetkiner'i de takip ediyordu. Tecrübeli yıldız, 2002-2018 arası kesintisiz sarı-lacivertli formayı taşıyıp, 2012'den beri de kaptanlık görevini devralmıştı.Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'in kadro dışı kalması ile ilgili ikiye bölünmüşken, taraftarlardan bazıları Volkan Demirel'indemesini hatırlatarak imada bulundu;