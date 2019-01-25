Volkan Demirel'i çılgına çeviren an!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a karşı 1-0 yenilip elendiği maçın en dikkat çeken anlarından birinde Volkan Demirel vardı.
Mücadelenin ikinci yarısında Ümraniyespor'un üst üste iki tehlikeli pozisyon yakalamasının ardından Volkan Demirel takım arkadaşlarına sert bir tepki gösterdi.
Fenerbahçe seyircisinin cezası nedeniyle olmadığı maçta Volkan Demirel'in yaşanılan iki tehlikeli pozisyonun ardından takım arkadaşlarına ''Valla a.. hepinizin ya!'' şeklinde gösterdiği tepki kameralara da yansıdı.
Mücadelenin ikinci yarısında Ümraniyespor'un üst üste iki tehlikeli pozisyon yakalamasının ardından Volkan Demirel takım arkadaşlarına sert bir tepki gösterdi.
Fenerbahçe seyircisinin cezası nedeniyle olmadığı maçta Volkan Demirel'in yaşanılan iki tehlikeli pozisyonun ardından takım arkadaşlarına ''Valla a.. hepinizin ya!'' şeklinde gösterdiği tepki kameralara da yansıdı.
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Çok Haklısın Kaptan!!
Ben de. Ben de..
Volkan Demirel pic.twitter.com/c1WOkrp6FO
— Deniz Kıran ♏️ (@1denizkiran) 24 Ocak 2019