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Volkan Demirel'i çılgına çeviren an!

Volkan Demirel'in Ümraniyespor maçının ikinci yarısında takım arkadaşlarına gösterdiği tepki kameralara da yansıdı.

Kaynak: Sporx.com
Volkan Demirel'i çılgına çeviren an!
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25 Ocak 2019 11:07
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a karşı 1-0 yenilip elendiği maçın en dikkat çeken anlarından birinde Volkan Demirel vardı.

Mücadelenin ikinci yarısında Ümraniyespor'un üst üste iki tehlikeli pozisyon yakalamasının ardından Volkan Demirel takım arkadaşlarına sert bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe seyircisinin cezası nedeniyle olmadığı maçta Volkan Demirel'in yaşanılan iki tehlikeli pozisyonun ardından takım arkadaşlarına ''Valla a.. hepinizin ya!'' şeklinde gösterdiği tepki kameralara da yansıdı.

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