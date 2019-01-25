Volkan Demirel'i çılgına çeviren an!

Çok Haklısın Kaptan!!

Ben de. Ben de..



Volkan Demirel pic.twitter.com/c1WOkrp6FO



— Deniz Kıran ♏️ (@1denizkiran) 24 Ocak 2019

'nin'nda'a karşı 1-0 yenilip elendiği maçın en dikkat çeken anlarından birindevardı.Mücadelenin ikinci yarısında Ümraniyespor'un üst üste iki tehlikeli pozisyon yakalamasının ardından Volkan Demirel takım arkadaşlarına sert bir tepki gösterdi.Fenerbahçe seyircisinin cezası nedeniyle olmadığı maçta Volkan Demirel'in yaşanılan iki tehlikeli pozisyonun ardından takım arkadaşlarınaşeklinde gösterdiği tepki kameralara da yansıdı.