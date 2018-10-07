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Volkan Demirel'e telefon yağdı: "Kaptan, neler oluyor?"

Volkan Demirel, kendisine destek olmak için arayan takım arkadaşlarından futbola dönmelerini istedi, önceliğin bugünkü Başakşehir maçı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Milliyet
Volkan Demirel'e telefon yağdı: 'Kaptan, neler oluyor?'
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07 Ekim 2018 11:36
Fenerbahçe'de futbolcuların kadro dışı kalması takımda panik havası meydana getirirken, yeni isimler ise olayı anlamaya çalışıyor.

Başakşehir maçı öncesi puan tablosundaki durum sebebiyle zaten gergin olan takım, bu kararların da etkisiyle iyice gerilmiş durumda...

Kararı duyan sarı-lacivertli futbolcular, kadro dışı kalan arkadaşlarını arayarak destek olmaya ve bu kararın sebebini sormaya çalıştı. Kaptan Volkan Demirel, başta takımın tecrübeli futbolcularına önceliğin bugünkü maç olduğunu ve takımı toparlamaları gerektiğini ifade etti.

Yeni kaptan Skrtel

Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla birlikte yeni kaptan Skrtel oldu. Sarı-lacivertli futbolcu bugünkü Medipol Başakşehir maçında sahaya kaptan olarak çıkacak. Performansı ve tecrübesi, bu görevin Slovak oyuncuya verilmesinde etkili oldu.

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