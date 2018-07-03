Volkan Demirel'e tek şart! 'Kulübede olacaksın'

2002-2003 sezonunda formasını giymeye başladığı F.Bahçe ile kontratı sona eren Volkan Demirel, geleceğini de şekillendirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Phillip Cocu ile görüşen ardından da Damien Comolli ile masaya oturan Volkan Demirel son olarak da başkan Ali Koç ile görüşme yaptı. 36 yaşındaki oyuncu kontratını uzatmak isterken F.Bahçe yönetimi bu duruma soğuk bakmıyor ancak şartlar bu kez daha farklı olacak.Hollandalı teknik adam Cocu'nun göreve gelmesi ile birlikte takımda da değişim süreci hızlandı. Cocu, geçen sezon F.Bahçe'nin oynadığı maçlarda Volkan Demirel'in performansını mercek altına alırken bir hayli de şaşırdı. Özellikle sezonun ilk yarısında oyuncusunu başarısız bulan Cocu, sezonun 2. yarısında Volkan'ın ortaya koyduğu performansa ise şapka çıkarılması gerektiğini söyledi.Ancak Volkan Demirel ile ilgili kuşkular da burada ortaya çıktı. Volkan kalitesinde bir kalecinin bireysel hatalar sonrası yediği goller, Cocu'nun da aklını karıştırdı. Yeni sezonda kalede sorun yaşamadan yola devam etmeyi isteyen Cocu, Volkan Demirel'i 1. kaleci olarak düşünmediğini oyuncuya da iletti. Volkan ile yeniden anlaşmak isteyen ancak oyuncuyu kulübede tutmayı planlayan Cocu ve yöneticiler durumu deneyimli eldivene de direkt olarak anlattı."1 numara olmayacaksın. Buna alış ve sorun etme" diyen F.Bahçe cephesi oyuncunun deneyimli ve takım üstündeki etkisinin ise devam etmesinden yana. Kulübede de olsa Volkan'ın takıma pozitif etkisi olacağını düşünen idareciler,sözleri ile kararı da Volkan Demirel'e bıraktı...