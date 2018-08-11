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Volkan Demirel'den Rui Vitoria'ya; "Bana dokunma"

Benfica maçının ilk yarısı bittiğinde soyunma odasına giden tünel karıştı. Volkan Demirel ile Rui Vitoria arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: Vatan
Volkan Demirel'den Rui Vitoria'ya; 'Bana dokunma'
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11 Ağustos 2018 07:24
Volkan Demirel ile Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria arasında tartışma yaşanırken olayın detayları da ortaya çıktı. 0-0 sona eren ilk yarı Benfica'nın hocasını bir hayli kızdırırken Vitoria soluğu da hemen oyunu yavaşlattığını düşündüğü Volkan Demirel'in yanında aldı.

Deneyimli file bekçisini iten Portekizli teknik adam, "Sarı kart görmeliydin" dedikten sonra sert bir tavırla Portekizce sözlerine devam etti.

Volkan Demirel ise Vitoria'nın müdahalesi sonrasında İngilizce olarak "Bana dokunma" diyerek tepki gösterdi.

Sonrasında maçın Belaruslu hakemi Kulbakov'un geldiğini gören Volkan, "Gördün mü? Bunu rapor et" diyerek tepki gösterdi.

Araya girenler olayın daha da büyümesini önlerken gözler de hakemin raporuna çevrildi.



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