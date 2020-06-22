Volkan Demirel'den Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na fırça

Fenerbahçe'de kalecilik günlerinin ardından antrenörlüğe geçiş yapan Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında iki ismi uyardı.

Haber; Türkiye
Volkan Demirel'den Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na fırça
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22 Haziran 2020 09:49
Antrenör olarak Fenerbahçe'deki kariyerini sürdüren Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında telefondan aldığı taktikleri kulübeye iletmiş ve bu hareketiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında da ilk 11'de maça başlayan Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na fırçayı çekti.

Sarı-lacivertli takımın deneyimli futbol adamının, her iki oyuncuya da sahadan çıkarken performansları sebebiyle tepki gösterdiği öğrenildi.



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