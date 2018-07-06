Volkan Demirel'den Muslera'ya tebrik

Volkan Demirel, Uruguay ile Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Fernando Muslera'yı sosyal medya hesabından kutladı.

Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera'yı kutladı.

Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2-1 yenip çeyrek finale çıktığı maçın ardından Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fernando Muslera'yı kutladı.

Volkan Demirel mesajında ''Tebrikler kardeşim'' ifadelerini kullandı. Muslera da kısa süre sonra Volkan Demirel'e ''Teşekkürler abi'' mesajıyla yanıt verdi.



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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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