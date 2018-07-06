Volkan Demirel'den Muslera'ya tebrik
Volkan Demirel, Uruguay ile Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Fernando Muslera'yı sosyal medya hesabından kutladı.
Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera'yı kutladı.
Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2-1 yenip çeyrek finale çıktığı maçın ardından Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fernando Muslera'yı kutladı.
Volkan Demirel mesajında ''Tebrikler kardeşim'' ifadelerini kullandı. Muslera da kısa süre sonra Volkan Demirel'e ''Teşekkürler abi'' mesajıyla yanıt verdi.
Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2-1 yenip çeyrek finale çıktığı maçın ardından Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fernando Muslera'yı kutladı.
Volkan Demirel mesajında ''Tebrikler kardeşim'' ifadelerini kullandı. Muslera da kısa süre sonra Volkan Demirel'e ''Teşekkürler abi'' mesajıyla yanıt verdi.
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Sonuçlar
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0