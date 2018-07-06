Volkan Demirel'den Muslera'ya tebrik

Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera'yı kutladı.Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2-1 yenip çeyrek finale çıktığı maçın ardından Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Fernando Muslera'yı kutladı.Volkan Demirel mesajındaifadelerini kullandı. Muslera da kısa süre sonra Volkan Demirel'emesajıyla yanıt verdi.