Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde ve öncesinde takım arkadaşlarının yanında olmadığı için büyük üzüntü duyuyor.

01 Kasım 2018 09:00
Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi açıklaması
Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde takımın yanında olmayı çok istemesine rağmen şartların buna izin vermediğini belirtti. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberi şu şekilde...
"KALBİM FENERBAHÇE İLE..."

Şu ana kadar takıma geri dönmesi için kendisine ulaşan birinin olmadığını anlatan Volkan, "Bana kimse ulaşmadı. Ben Fenerbahçeliyim. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Takımımın yanında bu derbide olmayı çok isterdim. Herkes için hayırlısı olsun. Yanlarında olamasam bile kalbim takımımla. İnşallah, Türk Telekom'dan 3 puanı alıp döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DESTEK MESAJI YAĞIYOR

Taraftarların takıma geri dönmesi için yoğun bir isteği bulunan Volkan Demirel'e özellikle sosyal medyadan da destek mesajları yağıyor.

15 YIL SONRA VOLKAN YOK

Fenerbahçe, 15 yıl sonra Galatasaray'la bir lig maçına kadrosunda Volkan Demirel olmadan çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'ye 2002 yılında transfer olan Volkan, 2002-2003 sezonunda Rüştü Reçber ve Oğuz Dağlaroğlu'nun arkasında kaldığı için o sezon Galatasaray derbilerinde kadroya girememişti.

Daha sonraki 15 sezonda Volkan, Galatasaray'la Süper Lig'de oynanan bütün derbi maçlarda kadroda yer aldı. Söz konusu 15 sezonda oynanan 32 lig derbisinde Volkan, 26'sında ilk 11'de oynarken, 6'sında yedek kulübesinde oturdu.



Kaynak: Sözcü

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