Volkan Demirel'den flaş derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin emektar eldiveni Volkan Demirel, şahsi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
Galatasaray deplasmanından bir sevincinin olduğu görülen görsele açıklama olarak "Başarıları FENERBAHÇEM" yazısını paylaştı.
İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;
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Galatasaray deplasmanından bir sevincinin olduğu görülen görsele açıklama olarak "Başarıları FENERBAHÇEM" yazısını paylaştı.
İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın