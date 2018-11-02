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Volkan Demirel'den flaş derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli filebekçisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından derbi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Volkan Demirel'den flaş derbi paylaşımı!
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02 Kasım 2018 14:00
Fenerbahçe'nin emektar eldiveni Volkan Demirel, şahsi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Galatasaray deplasmanından bir sevincinin olduğu görülen görsele açıklama olarak "Başarıları FENERBAHÇEM" yazısını paylaştı.

İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;



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